Animalisti, manifesti negli stadi

Sono stati affissi striscioni con il nome della squadra e il testo: “ritiro in Trentino? Dove ammazzano gli Orsi? Anche no!”

Molte società calcistiche scelgono di fare i loro ritiri estivi in Trentino. I motivi della scelta sono: il clima favorevole, la bellezza naturale, l’ospitalità, i prezzi vantaggiosi.

Caratteristiche che si possono riscontrare in tutte le regioni italiane.

Mentre c’è una ragione etica per evitare il Trentino: ed è la persecuzione cui sono sottoposti gli Animali Liberi, Orsi, Lupi, Sciacalli, Cervi, Marmotte… perfino i Cormorani!

E poi c’è la tragica situazione dell’Orso rinchiuso al Casteller, presso Trento: Papillon, cui continuano a negare la libertà e anche il trasferimento in un ambiente migliore: trasferimento possibile e senza spese, ma rifiutato dalla Giunta di Trento.

Chiediamo alle società sportive di Padova, Vicenza, Verona e Torino di riconsiderare la scelta del Trentino: questa regione va evitata, finché non cambierà la linea anti-Animali di chi la governa.

MOVIMENTO CENTOPERCENTOANIMALISTI