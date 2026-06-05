Animalisti, manifesti negli stadi

Caro direttore,

azione coordinata nel tardo pomeriggio di giovedì 4 giugno,  dei Militanti del Movimento CENTOPERCENTOANIMALISTI rispettivamente allo Stadio Euganeo di Padova, Romeo Menti di Vicenza, Bentegodi di Verona e l’Olimpico di Torino. 

Sono stati affissi striscioni con il nome della squadra e il testo: “ritiro in Trentino? Dove ammazzano gli Orsi? Anche no!”

Molte società calcistiche scelgono di fare i loro ritiri estivi in Trentino. I motivi della scelta sono: il clima favorevole, la bellezza naturale, l’ospitalità, i prezzi vantaggiosi.

Caratteristiche  che si possono riscontrare  in  tutte le regioni italiane.

Mentre c’è una ragione  etica  per evitare  il Trentino: ed è la persecuzione cui sono sottoposti gli Animali Liberi, Orsi, Lupi, Sciacalli, Cervi, Marmotte…  perfino i Cormorani!

E poi c’è la tragica situazione dell’Orso rinchiuso al Casteller, presso  Trento:  Papillon, cui continuano a negare la libertà e anche il trasferimento in un ambiente migliore: trasferimento possibile e senza spese, ma rifiutato dalla Giunta di Trento.

Chiediamo alle società sportive di Padova, Vicenza, Verona e Torino di riconsiderare  la scelta  del Trentino: questa regione va evitata, finché non cambierà la linea  anti-Animali di chi la governa.

MOVIMENTO CENTOPERCENTOANIMALISTI

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Si va tutti a “La Corte”

Articolo Successivo

Il gusto delle cose semplici

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless