Squadre CSI: inizia la lunga volata scudetti!

Per venti giorni Cesenatico diverrà il cuore dello sport arancioblu, quello griffato Centro Sportivo Italiano. Sarà infatti la sede delle finali scudetto a squadre di vari sport in differenti categorie. In Romagna sono attese da oggi fino ai primi di luglio circa tremila persone, con un totale di quasi 2.000 atleti partecipanti alla volata tricolore ambosessi. Il primo appuntamento, dal 18 al 22 giugno, è dedicato ai più piccolini, gli atleti sotto i 12 anni che hanno gareggiato in tutta Italia nel progetto “Sport&Go! Crescere con lo sport”, dedicato alla polisportività e pensato per le categorie giovanili Kids (Under 10) e Giovanissimi (Under 12). Sarà poi il momento della categoria Allievi/Juniores dal 28 giugno al 2 luglio, per chiudere con la categoria Ragazzi e U13 (pallacanestro e pallavolo) dal 2 al 6 luglio.

Dopo gli arrivi quest’oggi in giornata, la manifestazione, realizzata con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno di APT Servizi Emilia-Romagna e SportValley, prenderà il via stasera alle ore 21 con la cerimonia di apertura che vedrà il centro romagnolo invaso dalla carica positiva di ben 64 società sportive arancioblu. Sono infatti 659 gli atleti, impegnati nella tre-giorni di gare, pronti a contendersi i titoli Kids sui campi dell’Under 10 del basket 4×4 (6 squadre), del calcio a 5 (8 squadre), calcio a 7 (6 squadre) e minivolley (6 squadre). Con loro anche i giovani Under 12 in campo nel calcio a 5 (8 squadre), calcio a 7 (8 squadre), minibasket U12 (6 squadre), supervolley maschile 4×4 U12, supervolley mista 4×4 Giovanissimi (8 squadre) e volley U12 6×6 (6 squadre). A salutare i piccoli finalisti arancioblu ci sarà il presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano, Vittorio Bosio che alla vigilia delle gare ancora una volta ha inteso ribadire l’importanza di una simile esperienza associativa, per una simile ed ampia platea giovanile.

Gol, canestri e schiacciate parleranno molti dialetti italiani. In finale arrivano infatti ben 12 regioni rappresentate in campo da atleti di 28 Comitati CSI. La Lombardia, regione che proprio a Cesenatico ai primi di maggio aveva disputato il suo Meeting Polisportivo Giovanile, torna in Romagna con 11 squadre. L’Emilia-Romagna, padrona di casa, schiera nove formazioni, la Sicilia 7, la Puglia 6, Veneto, Campania, Liguria, Piemonte e Basilicata 4. Come città/Comitato, Perugia può contare su sei finaliste, mentre Milano, Modena e Acireale su 5 formazioni a testa. Potenza e Brindisi concorrono nei dieci campionati in palio con 4 squadre a testa, tre chance di vittoria per Lecco, Imperia-Sanremo, Reggio Emilia, e per il Comitato Subalpino torinese e Treviso.

Giovedì 19 e venerdì 20 giugno, inizieranno le gare nelle specialità polisportive con le Prove di Triathlon allo Stadio A. Moretti. Oltre alle classifiche delle gare “disciplinari”, concorreranno infatti ad eleggere le migliori formazioni anche quelle ottenute con i punti del triathlon atletico, che comprende la corsa veloce 60 metri, il salto in lungo ed il lancio del vortex. Sabato 21 giugno ultimo giorno di gare all’Eurocamp con i podi e la tradizionale serata associativa in programma alle 21. Prima delle premiazioni un momento di preghiera sarà condotto dall’Assistente Ecclesiastico nazionale del CSI, don Luca Meacci, come ringraziamento a Dio per l’occasione di trovarsi a giocare insieme. Domenica 22 giugno tutte le finali e l’assegnazione dei primi 10 scudetti 2025 alle squadre del CSI.

