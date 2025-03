Giachino scrive a Salvini: “Non si penalizzi Bardonecchia”

Lettera aperta al Ministro Matteo Salvini

Bardonecchia merita una medaglia al merito non la penalizzazione delle Ferrovie sulla fermata del treno Torino Parigi.

Caro Ministro,

Mentre da anni troviamo opposizione anche sé minoritaria alla TAV da gruppi violenti e da una parte della cittadinanza valsusina c’è’ un Comune come Bardonecchia che ospita ben tre Tunnel molto importanti per il collegamento con la Francia , quello storico ferroviario voluto da Cavour e due tunnel autostradali che anche con la chiusura annuale del Traforo del Bianco svolgono un ruolo strategico per l’Italia e per l’Europa visto che sulla A4 la Autostrada che arriva da Trieste a Torino e prosegue sulla A32 passano tre milioni di TIR.

Un Comune che meriterebbe una medaglia al merito da parte dello Stato cosa fanno le Ferrovie? Nel momento in cui riapre il tunnel ferroviario e riprende il collegamento ferroviario di Trenitalia Torino Parigi z, si dimentica Bardonecchia che oltre tutto ospita la sede delle Forze dell’ordine che controllano le frontiere.

Ma questi manager iperpagati e nominati dal Governo hanno un’anima o no?

La gratitudine per Bardonecchia è dovuto Caro Ministro.

Te lo dico così perché quando si è trattato della TAV dopo la nostra grande Manifestazione di Torino Tu avesti il coraggio di votare in Senato contro la Mozione Notav dei Cinque stelle .

Ti ringrazio molto della attenzione,

Mino GIACHINO

SITAV SILAVORO