Sventata truffa dello specchietto: arrestato 24enne

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza, nei giorni scorsi, nel quartiere Parella di Torino, un cittadino italiano di 24 anni per truffa e tentata truffa commesse mediante il noto stratagemma dello “specchietto”.

L’intervento è scattato a seguito di due segnalazioni giunte al numero di emergenza 112. Nel primo caso, un’automobilista ha riferito di aver avvertito un forte colpo al proprio specchietto mentre sorpassava un’auto parcheggiata in doppia fila. La donna arrestava la marcia del proprio veicolo e veniva raggiunta dal conducente dell’altro, che la accusava di avergli danneggiato lo specchietto e pretendeva un risarcimento immediato in contanti. La donna, indotta dall’insistenza del giovane a prelevare presso uno sportello bancomat, gli consegnava la somma in contanti di 70 euro. Poco dopo, insospettita dal comportamento del giovane, decideva di osservarne i movimenti, vedendolo appostarsi nuovamente in doppia fila, in attesa di altre potenziali vittime; la donna ha allertato dunque le Forze dell’ordine, fornendo il numero di targa del mezzo.

Quasi contemporaneamente, un secondo automobilista ha segnalato la presenza della stessa vettura in via Fidia. Anche in questa circostanza, il ventiquattrenne ha tentato di simulare un urto, ma il conducente è sceso dal veicolo per verificare l’eventuale danno e, nutrendo dei forti sospetti, ha dichiarato di voler chiamare la Polizia. A quel punto il truffatore è risalito a bordo dell’auto e si è dato alla fuga a forte velocità in direzione di piazza Massaua.

L’intuizione degli agenti del Commissariato di P.S. Madonna di Campagna ha consentito di intercettare il fuggitivo in via Pietro Cossa. A seguito della perquisizione del veicolo i poliziotti hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo un tubo di gomma di circa 35 centimetri e un serpente di gomma della stessa lunghezza, entrambi presumibilmente utilizzati per colpire le carrozzerie delle vetture in transito e simulare il rumore dell’impatto. Nel vano portaoggetti centrale, inoltre, i poliziotti hanno recuperato le banconote da 50 e 20 euro fattesi consegnare dalla prima vittima.

Alla luce dei fatti, il ventiquattrenne è stato arrestato per truffa e tentata truffa e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo della presentazione alla P.G. Inoltre, il Questore di Torino ha emesso nei confronti del giovane la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Torino per 3 anni.

Il denaro recuperato è stato interamente restituito alla proprietaria.

IL TORINESE