Comitato Pellerina: “Non molliamo”

Come sapete – lo scorso novembre – a seguito dell’introduzione del ricorso per l’impugnazione del

provvedimento del Comune di Torino che aveva negato l’ammissibilità del quesito referendario a

tutela del verde pubblico presentato dal “Comitato Referendario Salviamo la Pellerina e il Verde di

Torino”, il Tar Piemonte aveva affermato di non avere giurisdizione in materia e che la causa

doveva essere decisa dal giudice ordinario.

Lo scorso 18 febbraio si è quindi provveduto a riassumere la causa avanti a quest’ultimo.

Questa settimana è inoltre stata richiesta la tutela cautelare.

Tale tutela sarebbe concessa laddove il giudice – a seguito di una valutazione sommaria – ritenesse

che esistano contemporaneamente due presupposti: l’apparente fondatezza delle nostre affermazioni

ed il pericolo che la durata del processo possa vanificare in parte i risultati che il

referendum si prefigge.

Come più volte ribadito, non ci lasciamo intimorire da chi non vuol dare voce alla cittadinanza,

cercando di non lasciarla liberamente esprimere su un tema così importante per la Città di Torino.

Andremo avanti con tutte le nostre forze per affermare un diritto.

Ringraziamo quanti fino ad oggi ci hanno supportato, in qualunque modo e ricordiamo che

continuare la battaglia legale ha dei costi.

Ogni singolo contributo è importante. Il verde pubblico appartiene a tutti.

Aiutaci a difenderlo con un versamento sul seguente IBAN: IT71U0501801000000016802902

Banca Etica, Filiale di Torino – Beneficiario: Generazioni Future; Causale “Comitato Salviamo la

Pellerina”.

Comitato Referendario Salviamo la Pellerina e il Verde di Torino

