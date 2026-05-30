Si è tuffato nel fiume Sesia e non è riemerso. E da 24 ore vigili del fuoco, carabinieri e polizia stanno cercando un ragazzino di 11 anni di origini nordafricane, residente a Vercelli, studente della scuola media Gioberti. Lui e due amici avevano deciso di passare il pomeriggio sul fiume nel tratto tra il ponte ferroviario e quello di corso Novara.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Undicenne si tuffa nel fiume e non riemerge
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