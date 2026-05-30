E’ morto nelle acque del rio Deseno, affluente del torrente Bogna, al confine tra i comuni di Domodossola e Crevoladossola, nel Verbano-Cusio-Ossola. Si tratta di un pescatore di 78 anni residente a Crevoladossola. Era uscito nel pomeriggio di ieri e non ha più fatto ritorno a casa. È probabilmente scivolato nel torrente e ha perso la vita.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Uomo trovato senza vita nel torrente
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