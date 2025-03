“Un gesto per le donne” raccolti 755 prodotti a Collegno

Sono stati raccolti 755 prodotti per un totale di circa 1940 euro per l’evento benefico “Un gesto per le donne”organizzato dai Lions International – Distretto 108IA1 nella giornata di sabato 8 marzo al Centro Commerciale “La Certosa” di Collegno.

I clienti dell’Ipermercato sono stati invitati a donare prodotti per l’igiene e per la cura della donna e hanno risposto con partecipazione ed entusiasmo.

“Per la città di Collegno è per fortuna ormai un rito quello di avere i Lions, le associazioni del territorio e il Carrefour che collaborano insieme per iniziative mirate a sostenere chi è più in difficoltà e più fragile” – dichiara Clara Bertolo, Assessora alla Cultura, Commercio, Costituzione e Antifascismo – “Oggi mi piace molto l’idea che al centro dell’attenzione ci sia la donna – io sono una politica e sono donna e a maggior ragione sento vicina questa sensibilità, al di là della ricorrenza – che ha portato a pensare a quanto alcune donne possano aver bisogno di aiuto per avere garantito il diritto alla propria igiene intima, e quindi il pensiero è ancora più azzeccato e attento in un momento in cui certi aspetti e certe prerogative sembrano essere state messe da parte in nome di altri valori che non danno un senso autentico alla figura della donna; ringrazio, quindi, infinitamente chi ha reso possibile questa giornata: i Lions, il Carrefour e le associazioni del territorio collegnese che è ricco di vitalità e lavora tantissimo. Ci fa piacere esserci per testimoniare la nostra gratitudine a chi organizza eventi importanti come questo”.

“Questo è il quarto anno che destiniamo una raccolta ai prodotti per le donne” – piega Fedora Feltrin Bondesan, referente Lions del service, “grazie alla disponibilità del Direttore del Carrefour che come sempre ci sostiene per le nostre iniziative. I prodotti quest’anno andranno a realtà benefiche torinesi che sostengono un grande numero di donne, come l’associazione Nessun uomo è un’isola onlus, legata allo storico carcere femminile Le Nuove, “Il Pane sul Muricciolo”, bottega solidale di Rivoli che sta al fianco delle persone più bisognose, le Colazioni Solidali organizzate dal Distretto Lions 108 Ia1 della casa di accoglienza di via Ghedini, gli Asili Notturni di Torino, storico dormitorio che dà ricovero e cura alle fasce più deboli e fragili della popolazione e infine il Centro d’Ascolto San Vincenzo di Collegno. In questa raccolta, oltre ai Lions Club Torino Due, Torino Rinascimento, Torino Risorgimento; Principe Eugenio e Rivoli Castello si sono aggiunte alcune associazioni del territorio di Collegno, come la Proloco, l’Associazione San Lorenzo, il Gruppo Alpini, molti allievi dell’Unitre e un gruppo di persone che ogni mese si riuniscono per fare una raccolta fondi attraverso le gare di burraco”.

“Innanzitutto, un grazie a Lions Club International che, da diversi anni, supporta l‘iniziativa CARREFOUR per LEI – ‘UN GESTO PER LE DONNE’ nell’ipermercato di Collegno” – dichiara il Direttore del Carrefour Massimo Cara –“La parità di genere è un obiettivo di tutti e tutte, non solo delle donne. In Carrefour creiamo alleanze di genere che superano le parole e si trasformano in azioni concrete. Tra le azioni concrete di Carrefour Italia: certificazione parità di genere e certificazione GEDEIS, obiettivo azzeramento gender pay gap, policy anti abusi e molestie e procedura whistleblowing per tutti i collaboratori e tutte le collaboratrici, comitato etico per monitoraggio e gestione delle segnalazioni, formazione interna per rendere i nostri punti vendita luoghi sicuri per accogliere le vittime di violenza, campagne di sensibilizzazione fisiche e on line in occasione del 25 novembre, tutela donne affette da endometriosi e programmi per la salute delle donne, istituzioni del comitato direttivo per la parità di genere con l’obiettivo di presidiare tematiche su parità di genere, formazione obbligatoria sulla parità di genere per tutti i collaboratori e collaboratrici, sensibilizzazione interna sul linguaggio inclusivo, stereotipi pregiudizi e bias attorno al tema della maschilità, supporto e tutela della genitorialità’, attività di educazione finanziaria per tutti i collaboratori e collaboratrici, campagne di raccolta fondi “Carrefour per lei” a supporto di onlus”

Nel giorno successivo a quello in cui si celebra la Festa della Donna, l’attenzione dei Lions International, sempre molto attivi nell’ambito del volontariato, è stata rivolta alle donne meno fortunate, che non dispongono delle risorse economiche per garantirsi tutte le cure necessarie al proprio benessere.

IL TORINESE