Regione, Bussalino: “Autonomia rispetta i principi costituzionali”

Autonomia differenziata, il commento dell’assessore della Regione Piemonte, Enrico Bussalino.

“La decisione della Corte Costituzionale conferma che la legge sull’autonomia differenziata rispetta i principi costituzionali, riconoscendo la validità di un percorso che abbiamo sostenuto con convinzione per valorizzare le specificità dei territori. La Corte ha sottolineato che l’autonomia differenziata deve essere funzionale al miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici, all’assicurazione di una maggiore responsabilità politica e a una risposta più adeguata alle attese e ai bisogni dei cittadini.

Proprio su questi punti, come Regione Piemonte, intendiamo concentrarci, per offrire servizi sempre più vicini alle esigenze della nostra comunità. Attendiamo ora le motivazioni della sentenza, continuando comunque il dialogo costruttivo con il governo e con le altre regioni, per un’autonomia che porti benefici concreti a tutto il Paese”.

