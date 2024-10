Grimaldi (Avs): Elkann parla mentre produzione auto in Italia affonda

“Con i suoi profitti e le sue bugie non si va da nessuna parte, Stellantis non va da nessuna parte. Elkann parla mentre produzione automotive in Italia affonda: riporti piuttosto la sua residenza in Italia, riporti almeno le macchine a marchio Fiat in Italia. Gli operai in cassa integrazione non si possono comprare la Grande Panda, la 600 o la Topolino prodotte in Polonia Serbia e Marocco. “. Lo afferma il vicepresidente di AVS alla Camera Marco Grimaldi.

