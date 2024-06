Tenta di scappare sulla Maserati di un industriale ma il custode lo scopre

Aveva cercato di rubare la Maserati di un imprenditore edile e si becca un anno di carcere. La vettura era parcheggiata in un cantiere a Novara e il “fuggiasco” in auto viene visto dal custode di una ditta vicina che chiama il proprietario e i carabinieri. Il mancato ladro viene così processato per direttissima e condannato anche a pagare una multa di 200 euro.

