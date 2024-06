Si stacca cornicione di marmo e cade su un ragazzo: ferito alla testa e alla schiena

Questa mattina un cornicione di marmo di un portone in piazza Bengasi a Torino si è staccato e ha ferito un 27enne. Il giovane, colpito alla testa e alla schiena è stato trasportato in codice verde all’ospedale Cto. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi e la messa in sicurezza del luogo.

