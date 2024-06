I “fleximen” piemontesi distruggevano i velox per compiere furti senza essere rilevati

Nella notte è stato rintracciato il sesto uomo appartenente alla banda che distruggeva gli autovelox in giro per il Piemonte ed è in carcere ad Asti. Il gruppo di sei “fleximen” è stato sgominato nell’ambito delle indagini per cercare i responsabili dell’abbattimento di alcuni autovelox sulle strade astigiane. Il nucleo investigativo del comando provinciale Carabinieri di Asti, su richiesta della procura, ha eseguito le misure cautelari nei confronti di sei soggetti gravemente indiziati di associazione a delinquere, danneggiamento e furto pluriaggravato. Si trattava di una vera e propria banda criminale, che distruggeva i velox non per motivi “ideali”, ma per non farsi rintracciare. È stato appurato che i sei erano infatti protagonisti di numerosi furti in abitazioni, aziende e negozi nelle province di Asti, Cuneo e Torino.

