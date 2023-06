Giachino: “Governo Meloni riprenda politica per la sicurezza stradale”

Nel 2008 quando gli effetti psicologici della norma cominciavano a rallentare grazie a una scelta positiva della Commissione trasporti della Camera presieduta dall’on. Valducci il Presidente della Camera FINI concesse la legislativa alla Commissione così che in poco più di un anno approvammo oltre 70 modifiche al Codice che dopo alcune modifiche del Senato venne portato alla approvazione definitiva il 27 luglio del 2010. Ricordo con orgoglio di aver seguito per conto del Governo due anni di duro lavoro in commissione e in Aula ma con la soddisfazione di aver salvato parecchie vite. La Legge 120/2010 entrò in vigore il 29 agosto 2010 e la norma che chi guida non beve influì sulla psicologia dei giovani diminuendo le stragi del sabato sera, come affermò la Vice capo della Polizia Stradale al Corriere della Sera. Si scese a 3385 morti del 2013. Quindi in in 10 anni due leggi del Governo Berlusconi approvate dal Parlamento ridussero i morti da 7.100 a 3385. Negli ultimi dieci anni l’aggiornamento delle norme e soprattutto la mancata decisione di intervenire severamente sull’uso del telefonino , mentre si guida , la riduzione della mortalità è diminuita di sole 500 unità. Nel 2022 infatti i morti a causa di incidenti stradali sono stati 2875, ancora troppi. Come se ogni anno l’Italia perdesse un Comune come Bardonecchia. Giovani vite umane perse per sempre. Conto molto sul Governo Meloni affinché riprenda celermente, anche attraverso un Decreto legge, una forte politica per la Sicurezza stradale.