Ultimi verdetti serie A e B!

Spezia-Verona 1-3 serie A

Bari-Cagliari 0-1 serie B

Cagliari promosso in Serie A, il Verona si salva e manda in serie B lo Spezia.

Ultimi verdetti con i 2 spareggi odierni che vedono il Cagliari tornare in Serie A e lo Spezia retrocedere in B.I sardi del grande Mister Ranieri(ennesimo capolavoro del mister romano)tornano in A dopo solo un anno di purgatorio in B.La rete di Pavoletti arriva in pieno recupero al 94′esimo gelando lo stadio barese con i tifosi biancorossi che erano pronti a festeggiare. Aveva due risultati su tre il Bari, in virtù del pari dell’andata e del miglior piazzamento in campionato. Arriva invece una sconfitta che premia il Cagliari. Nello spareggio per la permanenza in Serie A vince nettamente il Verona, che domina lo spareggio con lo Spezia per 3-1 sul neutro di Reggio Emilia.

Con questi 2 spareggi si concludono 2 campionati entusiasmanti.Il calcio non si ferma mai!

Ora tocca alla nazionale di Mancini per le semifinali di Nations League giovedì sera contro la Spagna ed eventuale finale domenica prossima.

Forza Azzurri!

Enzo Grassano

IL TORINESE