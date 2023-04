Grimaldi (AVS): “La Russa si crede Ministro della propaganda”

“Abbiamo sentito parole indegne pronunciate dalla seconda carica dello Stato. L’antifascismo è l’anima stessa della Costituzione, la sua genesi, la ragione per cui quella Costituzione esiste. Costituzione che, come tutti e tutte sanno, contiene il divieto di riforganizzare il disciolto partito fascista. Io non credo che La Russa non sappia, credo che si senta soprattutto Ministro della propaganda. La Russa cerca una conciliazione che in realtà è rimozione completa di ciò che è stato il regime di Mussolini, la sua violenza, il suo collaborazionismo con la Germania nazista e di ciò che sono stati l’antifascismo e la Resistenza. Qualunque sia il 25 aprile di chi cerca di riscrivere la storia, non sarà mai il mio e non potrà mai essere di tutte e tutti”. – così il Vice-capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi.

IL TORINESE