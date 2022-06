Ambrogio (Fdi): Aurora, criminalità dilaga

“Siamo all’ennesimo lunedì in cui ci troviamo obbligati a dover dibattere con preoccupazione

riguardo a scene di ordinaria follia che stanno prendendo il sopravvento nella nostra città.

L’uomo armato di machete, protagonista della rissa in Aurora dello scorso 1° giugno, era già noto

alle Forze dell’Ordine, ma evidentemente non sono state adoperate né le risorse né gli strumenti

necessari a tenere lontano violenza e criminalità dai nostri quartieri.

Sono d’accordo con il Sindaco quando afferma che non si può parlare di Torino come una città

ostaggio di spacciatori e baby-gang, ma non può negare che interi quartieri, come Aurora, che invece

sì sono teatro di violenze e criminalità e l’Amministrazione continua ad abbandonare i cittadini che

vivono in questi territori, senza offrire soluzioni adeguate.

Al Sindaco Lo Russo chiediamo più serietà, perché Fratelli d’Italia non cavalca nessun tema

ideologico e anzi abbiamo portato le nostre idee e proposte sia al Sindaco che al Ministro Lamorgese.

La sicurezza dei nostri concittadini non passa solo da “rigenerazione sociale”, ma da provvedimenti

rigorosi e strutturali come il daspo urbano.

Basta buonismo e tolleranza a senso unico: è ora che il Sindaco alzi la testa e chieda al Ministro

Lamorgese strumenti che consentano ai torinesi di vivere senza il terrore di uscire di casa o di andare

a prendere i propri figli a scuola”.

Paola Ambrogio

Consigliere comunale Fdi