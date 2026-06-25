Spaccio di droga, un arresto a Borgo Vittoria

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato nel quartiere Borgo Vittoria un cittadino di quarant’anni, originario del Ruanda, gravemente indiziato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
A seguito di un’attività info-investigativa condotta dalla Squadra Mobile del capoluogo piemontese, i poliziotti hanno accertato un’attività di spaccio presso l’abitazione dell’uomo, sita in Corso Grosseto, monitorandone i continui movimenti.
Dopo aver osservato gli spostamenti, gli agenti lo hanno fermato e identificato mentre usciva dall’edificio, procedendo subito ad una perquisizione domiciliare.
All’interno di un giubbotto sono stati rinvenuti 4 dischi di crack e vari involucri termosaldati contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 130 grammi di sostanza stupefacente, oltre a un bilancino di precisione.
Inoltre nella camera da letto, è stata rinvenuta la somma di denaro contante di 1600€, ritenuti provento dell’attività illecita.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE