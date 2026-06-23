Bollicine del Piemonte e Moscato Wine Festival

Lunedì 29 giugno 2026 Combo
Corso Regina Margherita, 128 TORINO
|
L’associazione Go Wine invita ad uno speciale evento nella città di Torino, nei primi giorni dell’estate.
L’evento è in programma lunedì 29 giugno presso la sala Atlas di Combo in Corso Regina, 128.
Un edificio recuperato (già ex-caserma dei vigili del fuoco) e inaugurato a inizio 2020; si trova nei pressi di Porta Palazzo, vi è un parcheggio multipiano nelle immediate vicinanze.
Un evento dal sapore estivo, dedicato a due temi: lo spumante del Piemonte e il moscato:
-presenteremo una selezione di bollicine del Piemonte, fra vini a denominazioni d’origine ed espressione da vitigni autoctoni;
-il moscato, rinnovando anche nel 2026 le selezioni del Moscato Wine Festival in tour. Un appuntamento giunto alla 25° edizione, che si esprime quest’anno con oltre 20 vini, fra il Moscato d’Asti e tanti altri vini Moscato espressione dei diversi tipi di vitigno coltivati in molte regioni italiane, dal nord a sud, nelle versioni secco, moscato, spumante e passito.
Una serata di piacevolezza e assaggi, per chi ama degustare e scoprire nuovi vini.
Ecco un primo elenco delle cantine presenti
Abbona Anna Maria – Farigliano (Cn); Adriano Marco e Vittorio – Alba (Cn);
Angelo Negro – Monteu Roero (Cn); Araldica – Castel Boglione (At);
Ca’ Lustra – Cinto Euganeo (Pd); Cantina di Venosa – Venosa (Pz);
Cantina Maranzana – Maranzana (At);
Cantine del Notaio – Rionero in Vulture (Pz);
Cantine Sardus Pater – Sant’Antioco (Su); Cascina Castlet – Costigliole d’Asti (At);
Cascina Chicco – Canale (At); Cascina Giovinale – Nizza Monferrato (At);
Cieck – San Giorgio Canavese (To); De Tarczal – Isera (Tn);
Di Majo Norante – Campomarino (Cb); Di Marzo – Tufo (Av);
Dionigi – Bevagna (Pg); Gianni Doglia – Castagnole Lanze (At);
Feudi di San Gregorio – Sorbo Serpico (Av); Francone – Neive (Cn);
Il Pianzio – Galzignano Terme (Pd);
I Vini di Emilio Bulfon – Pinzano al Tagliamento (Pn); L’Autin – Bibiana (To);
Fausta Mansio – Siracusa; Poderi Colla – Alba (Cn);
Rivera – Andria (Bt); Sankt Pauls – San Paolo (Bz);
Tenuta Il Falchetto – Santo Stefano Belbo (Cn); Terrenostre – Cossano Belbo (Cn);
Torrevento Cantine – Corato (Ba); G.D. Vajra – Barolo (Cn);
Zeni Roberto – San Michele all’Adige (Tn).
Ore 17,00 -18,30: Anteprima: degustazione riservata esclusivamente ad operatori professionali qualificati (giornalisti del settore enogastronomico, soggetti riconosciuti che operano in enoteche, ristoranti, wine bar: due persone per locale).
La richiesta di accredito avviene tramite mail. Go Wine verificherà e confermerà l’accredito per iscritto.
🕕 Ore 18,00-22,00: turno di apertura del banco d’assaggio al pubblico di enoappassionati.
Costi di partecipazione
Il costo della degustazione per il pubblico è di € 22,00 (€ 15,00 Soci Go Wine, rid. soci associazioni di settore € 18,00).
Info: Associazione Go Wine – Tel. 0173 364631
e-mail stampa.eventi@gowinet.it
Gandin lucaLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE