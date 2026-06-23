Bollicine del Piemonte e Moscato Wine Festival

L’associazione Go Wine invita ad uno speciale evento nella città di Torino, nei primi giorni dell’estate. L’evento è in programma lunedì 29 giugno presso la sala Atlas di Combo in Corso Regina, 128. Un edificio recuperato (già ex-caserma dei vigili del fuoco) e inaugurato a inizio 2020; si trova nei pressi di Porta Palazzo, vi è un parcheggio multipiano nelle immediate vicinanze. Un evento dal sapore estivo, dedicato a due temi: lo spumante del Piemonte e il moscato: -presenteremo una selezione di bollicine del Piemonte, fra vini a denominazioni d’origine ed espressione da vitigni autoctoni; -il moscato, rinnovando anche nel 2026 le selezioni del Moscato Wine Festival in tour. Un appuntamento giunto alla 25° edizione, che si esprime quest’anno con oltre 20 vini, fra il Moscato d’Asti e tanti altri vini Moscato espressione dei diversi tipi di vitigno coltivati in molte regioni italiane, dal nord a sud, nelle versioni secco, moscato, spumante e passito. Una serata di piacevolezza e assaggi, per chi ama degustare e scoprire nuovi vini. Ecco un primo elenco delle cantine presenti Abbona Anna Maria – Farigliano (Cn); Adriano Marco e Vittorio – Alba (Cn); Angelo Negro – Monteu Roero (Cn); Araldica – Castel Boglione (At); Ca’ Lustra – Cinto Euganeo (Pd); Cantina di Venosa – Venosa (Pz); Cantina Maranzana – Maranzana (At); Cantine del Notaio – Rionero in Vulture (Pz); Cantine Sardus Pater – Sant’Antioco (Su); Cascina Castlet – Costigliole d’Asti (At); Cascina Chicco – Canale (At); Cascina Giovinale – Nizza Monferrato (At); Cieck – San Giorgio Canavese (To); De Tarczal – Isera (Tn); Di Majo Norante – Campomarino (Cb); Di Marzo – Tufo (Av); Dionigi – Bevagna (Pg); Gianni Doglia – Castagnole Lanze (At); Feudi di San Gregorio – Sorbo Serpico (Av); Francone – Neive (Cn); Il Pianzio – Galzignano Terme (Pd); I Vini di Emilio Bulfon – Pinzano al Tagliamento (Pn); L’Autin – Bibiana (To); Fausta Mansio – Siracusa; Poderi Colla – Alba (Cn); Rivera – Andria (Bt); Sankt Pauls – San Paolo (Bz); Tenuta Il Falchetto – Santo Stefano Belbo (Cn); Terrenostre – Cossano Belbo (Cn); Torrevento Cantine – Corato (Ba); G.D. Vajra – Barolo (Cn); Zeni Roberto – San Michele all’Adige (Tn).