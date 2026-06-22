Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC

Federazione Italiana Giuoco Calcio.

L’elezione segna l’inizio di una nuova fase per il calcio italiano dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, che era stato rieletto nel 2025 ma ha lasciato l’incarico prima della scadenza del mandato.

Malagò, 67 anni, è uno dei dirigenti sportivi più noti del Paese. Dal 2013 al 2025 ha guidato il CONI ed è stato anche presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Il nuovo presidente resterà in carica per due anni, completando la seconda parte del mandato originariamente affidato a Gravina. Tra le principali sfide che lo attendono ci sono il rilancio della Nazionale, la valorizzazione dei giovani talenti e la riforma del sistema calcistico italiano.

Enzo Grassano

IL TORINESE