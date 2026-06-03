Il crollo dei voti nella storia repubblicana

Ci sono sindaci che nel loro egocentrismo podestarile forse inconsapevole vogliono essere oratori ufficiali anche nelle festività nazionali, sostituendosi agli storici o almeno ai cultori della materia. A volte questi sindaci, improvvisati allievi di Clio ,cadono nel ridicolo. Ho letto il discorsetto di un sindaco ligure che dopo aver giustamente esaltato il voto femminile al referendum e la forte affluenza al voto di uomini e donne, fa un salto nell’oggi, denunciando la sempre più scarsa partecipazione al voto odierno. Il discorso ha radici complesse che il sindaco non ha trovato nel suo Bignami ideologico e che dovrebbe portare ad analizzare la crisi profonda della politica. Mettere a confronto le file di elettori in attesa del ‘46 e il voto svogliato di oggi è come riconoscere che la Repubblica non ha saputo far crescere una coscienza civica. Significa riconoscere il fallimento della scuola intesa come educazione civica. Significa riconoscere, senza farlo, che l’antifascismo non può più essere una cultura politica portante perché l’antifascismo in presenza della morte dichiarata del regime nel 1945 e ‘ poco più che un insieme di slogans spesso intolleranti e ripetitivi. I partiti sono semplici agenzie elettorali senza reale democrazia interna. Appare ridicola l’idea di un politico di maggioranza che afferma che i congressi si devono tenere solo quando non ci siano dissensi interni, che sarebbe dire che i congressi devono essere plebiscitari. Una concezione molto strana della democrazia. Se vogliamo ricordare la nascita e la storia della Repubblica affidiamoci ai competenti, anche se tra di loro si annidano gli Angeli d’orsi e altri cattivi maestri che con le loro vulgate stravolgono la realtà passata e quella presente, facendo di tutto un polpettone immangiabile e persino fastidioso a vedersi in cui la violenza è quasi invocata ed è sempre giustificata.