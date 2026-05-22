In occasione di Archivissima 26, il festival dedicato alla valorizzazione e promozione dei patrimoni archivistici, il Centro Studi Teatro Ragazzi Gian Renzo Morteo aprirà al pubblico il suo prezioso patrimonio documentario custodito dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani.

La partecipazione ad Archivissima 2026 offrirà al pubblico l’occasione di conoscere da vicino una selezione di materiali conservati nell’archivio del Centro Studi: manifesti teatrali, libri, copioni, documenti fotografici e audiovisivi che narrano la storia del teatro dei ragazzi italiano. La Notte degli Archivi si svolgerà venerdì 5 giugno, dalle 16.30 alle 22, negli spazi della sala caffetteria della Casa del Teatro. Il tema scelto da Archivissima 2026, “Quello che non c’è”, invita a riflettere sull’assenza custodita negli archivi e a riflettere su ciò che manca. A partire da questa suggestione, il Centro Studi Gian Renzo Morteo propone un percorso dedicato alla memoria teatrale com estromesso capace di rendere nuovamente presenti persone, esperienze e pratiche artistiche. Fulcro di questa presentazione, sarà la figura di Remo Rostagno, uomo di teatro, pedagogo, maestro di scuola e scrittore recentemente scomparso, a cui sarà dedicato un omaggio attraverso materiali provenienti dal Fondo Rostagno e dagli archivi del Centro Studi. Saranno esposti i libri scritto da Rostagno, copioni di spettacoli a cui ha collaborato, articoli e documenti di riviste e periodici specializzati. Il percorso sarà accompagnato da montaggi video e fotografici dedicati ai suoi interventi, e agli spettacoli documentati negli archivi del Centro. Per l’occasione saranno presentati testimonianze e video realizzati da artiste, artisti e operatori teatrali che con lui hanno condiviso esperienze professionali e umane. La manifestazione è aperta a tutti gli studiosi, operatori culturali, famiglie, educatori, ragazzi e ragazze che siano curiosi di conoscere un pezzo fondamentale della storia del teatro italiano.

Venerdì 5 giugno, il pomeriggio si articolerà i due momenti: il primo, dalle 16.30 alle 17.30, in cui avverrà la presentazione di lavori, disegni e podcast da parte di alcuni alunni e alunne delle classi terze dell’Istituto Comprensivo Antonelli – Casalegno, quale momento finale di restituzione e valorizzazione del percorso progettuale svolto in collaborazione con il Centro Studi; il secondo, dalle 18 alle 22, sarà organizzata la visita guidata dei materiali esposti a cura dei volontari del Centro Gian Renzo Morteo. La visita sarà intervallata da interventi di persona e videoregistrati da chi ha aderito all’iniziativa, coordinati da Emiliano Bronzino, direttore artistico della Fondazione TRG di Torino e membro del Comitato Esecutivo ASSITEJ Italia. Tra i tanti partecipanti che hanno già aderito figurano Gianni Bissaca, Laura Curino, Graziano Melano, Beppe Rosso, Bruna Pellegrini Rostagno e Gabriele Vacis.

Info: Centro Studi Gian Renzo Morteo – centrostudi.morteo@fondazionetrg.it -Casa del Teatro Ragazzi e Giovani – Corso Galileo Ferraris 266, Torino.

Mara Martellotta

IL TORINESE