“Passeggiate Letterarie” XVII edizione. Nel “Villaggio Narrante”

Fontanafredda, arrivano Chiara Buratti e Roberta Ballesini Faletti. A seguire Carlo Cottarelli

Sabato 23 maggio / Martedì 26 maggio (ore 18,30)

Serralunga d’Alba (Cuneo)

Due nuovi appuntamenti per le celebri “Passeggiate Letterarie” nel “Bosco dei Pensieri” promosse dalla farinettiana “Fondazione Emanuele di Mirafiore” in Serralunga d’Alba (Cuneo): il primo dedicato alla “grande narrativa” in omaggio all’indimenticata figura di Giorgio Faletti e il secondo alla più chiara “divulgazione economica”, a conferma del “luogo aperto di incontri tra lettori, autori e temi centrali del nostro tempo” quale si prefigge d’essere la “Fondazione” voluta nel 2010, all’interno della “Tenuta di Fontanafredda”, da Oscar Farinetti.

Ferrarese di Cento, attrice (nel 2015 porta in scena il monologo “L’ultimo giorno di sole” scritto proprio da Faletti che in lei vedeva un’importante figura di riferimento tanto da scrivere espressamente per e su di lei canzoni e testi teatrali) conduttrice e giornalista televisiva, sarà Chiara Buratti e, con lei, Roberta Ballesini Faletti (compagna di vita e attenta custode dell’eredità artistica del celebre scrittore, attore e cantautore astigiano scomparso nel 2014) a dar corpo e vita al prossimo appuntamento delle “Passeggiate Letterarie” in programma sabato prossimo 23 maggio, alle ore 18,30. Chiara e Roberta leggeranno e racconteranno “Io dico” di Giorgio Faletti, pubblicato da “Gallucci” nel 2025 e volume che “restituisce la voce poliedrica” dello scrittore astigiano attraverso “testi poetici” inediti e “aforismi” scelti da chi lo ha conosciuto più da vicino.

L’incontro sarà l’occasione per ripercorrere le molte vite artistiche di Faletti (1950– 2014) – comico e cabarettista (il “Drive In” dell’esilarante Vito Catozzo), ma anche attore, sceneggiatore, scrittore di “thriller bestseller”, cantautore (chi non ricorda il suo magico “Signor Tenente”, portato al “Festival di Sanremo” nel 1994, dove si classificò al secondo posto vincendo pure il “Premio della Critica”?) – e per condividere con il pubblico le sue riflessioni più significative sulla vita, l’amore, la società e la musica.

L’appuntamento di sicuro interesse si inserisce, alla perfezione, nel percorso che la “Fondazione E. di Mirafiore” dedica agli autori “che hanno saputo lasciare un segno profondo nell’immaginario collettivo contemporaneo”. Categoria non eccessivamente folta, dove Giorgio Faletti mantiene di sicuro un posto di tutto onore, soprattutto per quella sua incredibile e costante capacità di reinventarsi, che in ogni caso ebbe a rappresentare il “trionfo della resilienza” e il “valore della rinascita artistica”. Suo il celebre aforisma “Il sognatore costruisce castelli in aria, il pazzo ci abita e lo psichiatra riscuote l’affitto”, a sottolineare il “potere salvifico” dell’immaginazione, della fantasia e della benefica follia insita nel rincorrere, sempre e in ogni modo, anche per le strade più inconsuete ed impreviste, i propri sogni.

Di tutt’altro tenore, ma pur sempre di grande richiamo, l’incontro programmato per martedì 26 maggio, sempre alle 18,30. In questa data, il “Bosco dei Pensieri” farà da magnifica cornice all’appuntamento con uno degli economisti ed accademici che oggigiorno vanno per la maggiore, anche per le sue frequenti partecipazioni ai programmi televisivi di più stretta attualità. Parliamo di Carlo Cottarelli, cremonese, classe 1954, una lunga attività (2008-2013) come “alto dirigente” del “Fondo Monetario Internazionale” e noto a molti come “mister forbici”, appellativo guadagnato sul campo come “Commissario alla Spending Review”, tra il 2013 e il 2014, durante il “Governo Letta”.

Nell’incontro alla “Tenuta di Fontanafredda”, Cottarelli leggerà e racconterà “L’economia facile. Risposte semplici per capire il mondo”, edito da “Solferino” nel 2026 e libro nato dal confronto diretto con il pubblico in circoli culturali, associazioni, scuole e festival in tutta Italia. Libro in cui l’autore raccoglie i grandi e più ricorrenti interrogativi sull’economia, quelli che ci poniamo ogni giorno: dal perché i salari italiani siano tra i più bassi d’Europa al motivo per cui la benzina non cala quando diminuisce il prezzo del petrolio, offrendo sempre risposte chiare, dirette e accessibili. L’incontro alla “Fondazione Mirafiore” proporrà quindi un dialogo a partire da domande concrete, “svelando miti e realtà sottintese” dietro temi come la pressione fiscale, la spesa pubblica, la disoccupazione e le differenze di ricchezza tra vari Paesi.

Oggi, Carlo Cottarelli dirige l’“Osservatorio sui conti pubblici italiani” dell’“Università Cattolica del Sacro Cuore”, dove insegna, dopo una lunga esperienza maturata tra il “Servizio Studi” della “Banca d’Italia”, l’“Eni” e, come detto, il “Fondo monetario internazionale.

Tra i suoi libri più recenti, da ricordare anche “Senza giri di parole”, pubblicato da “Mondadori” nel 2025.

Per info: “Fondazione E. di Mirafiore”, via Alba 15, Serralunga d’Alba; tel. 0173/626424 o www.fondaionemirafiore.it

Gianni Milani

Nelle foto: Chiara Buratti e Roberta Ballesini Faletti; Carlo Cottarelli

IL TORINESE