Borgolibri  celebra il legame tra il Canavese e la Valle d’Aosta

Da venerdì 29 a domenica 31 maggio, il salone CHOC di Borgofranco di Ivrea torna a trasformarsi nella Capitale della Cultura locale ospitando la VI edizione del festival letterario Borgolibri. La rassegna, patrocinata dal Comune, da CNA Editoria Piemonte e della Città metropolitana di Torino, celebra il talento degli autori del Canavese e della Valle d’Aosta. In questa nuova edizione, il festival si conferma un appuntamento di rilievo regionale, coinvolgendo la vicina Valle d’Aosta, in grado di generare un indotto positivo per il territorio. Il calendario di incontri si aprirà venerdì 29 maggio, alle 16.30, e tra i protagonisti delle tre giornate figurano autori come Antonio Albace, Silvia Bardesono, Massimo De Muro, Isabella Rosa Pivot e Danilo Alberto. Il festival non coinciderà solo con presentazioni letterarie, ma sarà una manifestazione di più ampio respiro, offrendo un’esperienza multidisciplinare, dal mercatino del libro usato e antiquariato, aperto per l’intera durata della manifestazione, all’esposizione scientifica “Small Size-i cristalli del Monte Bianco”. Grande spazio sarà dedicato alle arti performative con il maestro Oreste Valente che, sabato 30 maggio, alle 20.45, incanterà il pubblico con lo spettacolo “Il Dante della pace”.

La chiusura sarà affidata alla compagnia Voci nel Frutteto – Macedonie d’Arte, che metteranno in scena “La Notte delle Leggende”.

Appuntamenti a ingresso libero, confermando la vocazione divulgativa e inclusiva di una kermesse capace di unire la memoria storica all’identità territoriale e alla grande letteratura.

Per il calendario degli eventi, consultare il sito www.edizionipedrini.it o chiamare il numero 3939988875

Mara Martellotta

IL TORINESE