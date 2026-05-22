Addio a Carlin Petrini, filosofo del cibo buono e giusto

E’ morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, scomparso a 76 anni nella tarda serata di ieri, giovedì 21 maggio, nella sua Bra, nel Cuneese. “Filosofo” ambientale e agroalimentare globale, è stato un autentico rivoluzionario culturale. Con la creazione si Slow Food, partita dalla trattoria del Boccon Divino di Bra ha trasformato il consumo moderno attraverso la cultura di un cibo “buono, pulito e giusto per tutte e tutti”. Si deve a lui la realizzazione del Salone del Gusto e di Terra Madre.

IL TORINESE