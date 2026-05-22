Muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale

Paola Valpreda, figlia dell’ex assessore alla sanità Mario Valpreda è morta poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale. Sul corpo dell’insegnante di italiano del liceo scientifico Gobetti di Torino trovata morta il 14 maggio nella sua abitazione, sarà eseguita l’autopsia. La donna, di 59 anni, viveva sola. il 12 maggio, era stata portata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria dopo avere accusato problemi gastrici. Poi era stata dimessa.

La docente, figlia dell’ex assessore alla Sanità della Regione Piemonte Mario Valpreda

IL TORINESE