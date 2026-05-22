Le strappa una falange a morsi litigando per lo stesso uomo: vittima in ospedale

Litigano per lo stesso uomo e durante l’aggressione una le strappa una falange a morsi: la vittima finisce ricoverata al Mauriziano. Questa è la lite sentimentale accaduta lunedì sera tra due donne sulla cinquantina, residenti nell’hinterland torinese, che si erano date appuntamento in corso Sebastopoli per chiarire questioni sentimentali, alla presenza anche dell’uomo coinvolto. Entrambe avevano scoperto di avere una relazione con lui prima di decidere di incontrarsi. Quello che doveva essere un confronto è sfociato in spinte, urla e infine in aggressione.

Durante la colluttazione una delle due avrebbe morso con violenza la mano dell’altra, staccandole una falange. La vittima è stata portata in ambulanza al Mauriziano dall’uomo al centro della lite e dall’altra donna coinvolta. Lì i medici hanno riscontrato la perdita di una porzione di essa e le hanno assegnato una prognosi di 40 giorni. Intorno alla mezzanotte, la vittima ha chiamato il 112 dal pronto soccorso, ancora sotto shock, per segnalare l’aggressione. Poco dopo sono arrivati gli agenti della polizia, che in ospedale hanno trovato ancora presenti tutti e tre.

La donna ferita è stata operata alla mano. Agli agenti in ospedale la vittima ha raccontato della relazione con lo stesso uomo, dell’incontro e della successiva aggressione, versione che ha fatto scattare la denuncia nei confronti dell’altra donna.

VI.G

IL TORINESE