Auto si schianta contro altre vetture, poi centra il déhors di un bar: cameriera al Cto

Una Fiat Panda piomba sui veicoli parcheggiati, uno dopo l’altro, e poi finisce la sua corsa schiantandosi contro il déhors di un bar: la cameriera finisce in ospedale. È successo nella mattinata di oggi in via Genova, all’altezza dell’incrocio con corso Bramante e l’ospedale Molinette, al bar Phenix.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, la Panda avrebbe impattato contro una serie di veicoli in sosta e poi avrebbe urtato una seconda vettura, una Citroën C3, ferma con a bordo il conducente; è stata proprio quest’ultima a colpire in pieno il dehors del bar, dove in quel momento erano presenti due clienti e una cameriera di 23 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 Azienda Zero, che hanno trasportato la ragazza al Cto: fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. Il conducente della Citroën, soccorso sul posto, ha però rifiutato il trasporto in ospedale. L’anziano alla guida della Panda era sprovvisto di patente ed è stato accompagnato in ambulanza al Mauriziano, dove è stato richiesto l’accertamento ospedaliero sul tasso alcolemico.

Non si esclude che il conducente abbia avuto un malore. I risultati degli esami saranno disponibili tra un paio di giorni e saranno comunicati dalla polizia locale, che procede con i rilievi per ricostruire la dinamica. Il déhors ha riportato danni contenuti e il bar è rimasto aperto.

VI.G

IL TORINESE