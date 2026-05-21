L’albero dei talenti

In programma a Gabiano (Al) domenica 24 maggio al Parco dello Gnekko
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PENSIERI SPARSI di Didia Bargnani Non chiamateli giocattoli, le macchinine d’epoca possono valere una fortuna Il
In quota con gli impianti di risalita tra natura, sport e panorami unici Vialattea si conferma
Domenica 24 maggio, alle ore 11, con l’Accademia di Sant’Uberto e l’Equipaggio della Regia Venaria di
Appuntamento sabato e domenica, in Piazza Vittorio Veneto, con consulti medici gratuiti, attività sportive e momenti
Per approfondire le Arti del Filo, da giovedì 21 a sabato 23 maggio A Palazzo Barolo