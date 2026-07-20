Demonte riscopre la sua storia: gli abiti d’epoca sfilano nel cuore della Valle Stura

Ci sono abiti che non seguono le mode, ma attraversano il tempo custodendo ricordi, emozioni e frammenti di vita.

Da questa idea nasce “L’abito d’epoca racconta la sua storia e il suo tempo”, l’appuntamento in programma domenica 26 luglio, a partire dalle ore 17, che trasformerà il suggestivo Parco Borelli di Demonte in un palcoscenico all’aperto dove storia, tradizioni e memoria si intrecciano in un racconto capace di coinvolgere il pubblico.

Nel cuore della Valle Stura, Demonte, storico borgo alpino e punto di riferimento della cultura e dell’identità occitana, ospiterà una manifestazione che mette al centro uno dei simboli più affascinanti della memoria collettiva: l’abito. Attraverso una sfilata di capi originali, il pubblico potrà ripercorrere oltre un secolo di storia, scoprendo come il costume abbia accompagnato i cambiamenti della società, delle famiglie e del ruolo della donna.

L’iniziativa affonda le proprie radici nel 2003, quando la storica boutique Anna Mode di Sanremo donò quaranta abiti da sposa dando vita al progetto delle Amiche della Sposa. Da quella prima raccolta la collezione si è ampliata nel tempo grazie a donazioni e acquisizioni, fino a comprendere abiti originali realizzati tra il 1850 e gli anni Settanta del Novecento. È nato così un autentico archivio tessile che racconta l’evoluzione del gusto, delle tradizioni e dei costumi, frutto anche della collaborazione avviata con l’allora assessore alla Cultura Miranda Carrara e dell’impegno costante del gruppo delle Amiche della Sposa, che continua ancora oggi a custodire e valorizzare questo prezioso patrimonio.

La sfilata sarà molto più di una semplice passerella. Ogni abito racconterà una storia fatta di ricami, lavorazioni artigianali, cerimonie, ricorrenze familiari e momenti di vita quotidiana, offrendo uno sguardo sull’identità della comunità e sul lungo percorso di emancipazione femminile. Il fascino senza tempo di Parco Borelli farà da cornice a uno spettacolo che ogni anno richiama residenti, visitatori e appassionati di storia, tradizioni e costume.

L’evento è realizzato con la collaborazione della Pro Loco di Demonte, che contribuisce a trasformare la manifestazione in un momento di autentica partecipazione collettiva. Al termine della sfilata il pubblico potrà proseguire la serata con una cena nel parco, organizzata insieme alla Pro Loco e alla Macelleria Spada, per condividere un momento di convivialità e concludere la giornata all’insegna della tradizione, della cultura e dell’accoglienza che caratterizzano la Valle Stura.

L’evento “L’abito d’epoca racconta la sua storia e il suo tempo” si terrà domenica 26 luglio, dalle ore 17, presso Parco Borelli a Demonte. L’ingresso alla sfilata è libero, mentre per partecipare alla cena è richiesta la prenotazione, con posti limitati, presso l’Ufficio Turistico di Demonte al numero 0171 955903.

Foto Nazzareno Robaldo