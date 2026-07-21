Degustazioni, racconti e sapori del territorio al Summer Music Village

Torino Outlet Village celebra la cultura del vino con la “Notte dei Vini”

Giovedì 23 luglio degustazioni, incontri con i produttori e sapori del territorio nell’ambito del Summer Music Village. Prosegue anche il calendario di eventi che accompagna i saldi estivi

Prosegue il programma del Summer Music Village di Torino Outlet Village, il format estivo che dal 14 giugno anima gli spazi del Village con appuntamenti dedicati alla musica, allo spettacolo e alle performance dal vivo.

Un calendario pensato per offrire occasioni di incontro, intrattenimento e svago, trasformando ogni appuntamento in un’esperienza da vivere all’aria aperta.

Giovedì 23 luglio la “Notte dei Vini”

Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 23 luglio, dalle 18 alle 23, con la Notte dei Vini, una serata dedicata agli appassionati e a chi desidera conoscere più da vicino il patrimonio enologico del territorio.

L’iniziativa propone un percorso di degustazione tra profumi, sapori e tradizioni, con l’obiettivo di valorizzare il mondo del vino e il suo legame con il territorio in un’atmosfera conviviale.

Le cantine protagoniste

Ad accompagnare il pubblico saranno numerose aziende vitivinicole piemontesi, che racconteranno le proprie produzioni e guideranno i visitatori alla scoperta delle etichette e delle peculiarità dei rispettivi territori.

Saranno presenti:

Agricola Fea

Mascarello Michele & Figli

Philema

Fratelli Savigliano

Rigo Vini

Bruno Franco

Valdinera

Cascina Lana

Francesco Rosso

Luigi Drocco

La Montagnetta

Spazio anche alle famiglie

L’appuntamento coinvolgerà anche i più piccoli: la playground del Village resterà aperta fino alle 20.30, offrendo uno spazio dedicato al gioco e al divertimento per le famiglie presenti.

Shopping ed eventi per tutta l’estate

La manifestazione si inserisce nel calendario di iniziative che accompagna i saldi estivi, iniziati il 4 luglio, confermando Torino Outlet Village come punto di riferimento non soltanto per lo shopping, ma anche per il tempo libero e gli eventi all’aperto.

Informazioni

La partecipazione alla Notte dei Vini è prevista tramite accredito a pagamento, con prenotazione online sul sito dedicato dell’evento.

IL TORINESE