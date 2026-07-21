Tre concerti in quota a Sportinia: la grande musica a 2.000 metri di Sauze d’Oulx

SAUZE D’OULX – L’estate 2026 segna un’importante novità nel calendario degli eventi di Sauze d’Oulx.

La novità è il calendario ampliato: oltre al tradizionale Concerto di Ferragosto, due prestigiosi appuntamenti gratuiti con Erocaddeo e Chiamamifaro.

Per la prima volta la musica in alta quota non sarà protagonista soltanto nel giorno di Ferragosto, ma accompagnerà residenti e turisti con tre grandi concerti gratuiti nella splendida cornice naturale di Sportinia, trasformando i 2.000 metri di quota in un autentico palcoscenico a cielo aperto.

Una scelta che conferma la volontà dell’Amministrazione Comunale di investire nella qualità dell’offerta turistica estiva, valorizzando il patrimonio naturalistico attraverso appuntamenti culturali di alto livello, aperti a tutti e ad ingresso completamente gratuito.

Il programma prenderà il via domenica 26 luglio alle ore 12 con Erocaddeo, cantautore pop dall’anima delicata, capace di trasformare esperienze personali in racconti universali grazie ad una scrittura autentica ed emozionante.

Il secondo appuntamento sarà domenica 2 agosto, sempre alle ore 12, con Chiamamifaro, una delle giovani artiste italiane più interessanti del panorama musicale contemporaneo. La sua voce intensa e le sue canzoni, capaci di raccontare emozioni profonde con grande naturalezza, accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale immerso nella natura.

Il gran finale arriverà sabato 15 agosto, quando Sportinia ospiterà la 16ª edizione del Grande Concerto di Ferragosto dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, quest’anno intitolato “Un Ferragosto da Oscar”. Sul palco salirà la prestigiosa ESO – Ensemble Symphony Orchestra, una delle orchestre sinfoniche più apprezzate del panorama nazionale, che proporrà un coinvolgente viaggio attraverso le più celebri colonne sonore della storia del cinema.

L’evento è organizzato dal Comune di Sauze d’Oulx, dall’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e dal Consorzio Fortur.

Il Sindaco Mauro Meneguzzi presenta la novità: “Abbiamo voluto fare un importante passo avanti nella proposta estiva di Sauze d’Oulx. Il Concerto di Ferragosto rappresenta ormai un appuntamento storico, capace negli anni di richiamare migliaia di persone e di ospitare artisti e orchestre di assoluto prestigio. Quest’anno, però, abbiamo deciso di alzare ulteriormente l’asticella proponendo ben tre concerti in quota, tutti gratuiti, offrendo così ai nostri ospiti e ai residenti ancora più occasioni per vivere la montagna in maniera diversa, attraverso la musica e la bellezza del paesaggio”.

Sulla stessa linea l’Assessore al Turismo Davide Allemand, che evidenzia il valore strategico dell’iniziativa: “La grande novità del 2026 è proprio quella di aver trasformato il tradizionale appuntamento di Ferragosto in una vera e propria rassegna musicale in alta quota. Sportinia è uno dei luoghi simbolo di Sauze d’Oulx e vogliamo renderlo sempre più protagonista della nostra estate. Portare artisti emergenti di qualità come Erocaddeo e Chiamamifaro, insieme ad una formazione prestigiosa come la Ensemble Symphony Orchestra, significa offrire un programma capace di parlare a pubblici diversi, valorizzando al tempo stesso uno degli scenari naturali più spettacolari delle Alpi. La scelta dell’ingresso gratuito per tutti e tre gli eventi conferma la volontà di rendere la cultura e la musica accessibili a chiunque desideri vivere un’esperienza unica”.

Il successo del Concerto di Ferragosto, che da sedici edizioni porta la grande musica ai 2.000 metri di Sportinia, ha reso Sauze d’Oulx uno dei punti di riferimento nazionali per gli eventi musicali in montagna. Nel corso degli anni sul palco naturale di Sportinia si sono alternati protagonisti assoluti della musica italiana, da Antonella Ruggiero a Nicola Piovani, da Enrico Ruggeri a Malika Ayane, passando per Roberto Vecchioni, Eugenio Finardi, Noemi e Morgan, fino allo scorso anno quando ospite è stata Clara.

Per tutti e tre gli appuntamenti il pubblico potrà raggiungere Sportinia comodamente utilizzando la seggiovia Prariond-Sportinia, mentre la strada sarà chiusa ai mezzi motorizzati a partire dal parcheggio di Pian della Rocca, favorendo così una fruizione sostenibile dell’evento e garantendo la massima sicurezza.

Tre concerti, tre occasioni per vivere la montagna in modo autentico, dove il palcoscenico è un prato alpino, il sipario è il profilo delle montagne e la musica si fonde con il silenzio e la bellezza della natura. È questa la filosofia dell’estate 2026 di Sauze d’Oulx: offrire esperienze che uniscano cultura, paesaggio ed emozioni, rendendo Sportinia uno dei luoghi simbolo della musica in quota sulle Alpi.

IL TORINESE