Scontri no Tav, Nicco: “Nemici della democrazia”

“Purtroppo ogni volta va in scena lo stesso copione. Dietro lo slogan della protesta si nascondono professionisti della violenza che trasformano una manifestazione nell’ennesima guerriglia contro lo Stato. Chi lancia pietre, bombe carta e razzi contro le Forze dell’Ordine, chi incendia mezzi di servizio e assalta un cantiere non sta esercitando un diritto costituzionale: sta commettendo reati gravissimi”.

Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco, commentando gli scontri avvenuti oggi in Valle di Susa.

“È evidente – continua Nicco – che per questi gruppi estremisti ogni pretesto è buono per cercare lo scontro, provocare il caos e alimentare un clima di tensione. Non c’è nulla di ideale in tutto questo: c’è soltanto la volontà di colpire le istituzioni e chi ogni giorno difende la sicurezza dei cittadini”.

“Esprimo la mia piena e convinta solidarietà ai Carabinieri, alla Polizia di Stato e a tutte le Forze dell’Ordine impegnate in Val Susa, che ancora una volta hanno dimostrato coraggio, professionalità e straordinario senso del dovere, operando in condizioni estremamente difficili”, conclude Nicco.

IL TORINESE