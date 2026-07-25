Ruffino (Azione): “Tav un pretesto, sono solo delinquenti”

Il commento dell’on. Daniela Ruffino, segretaria regionale di Azione in Piemonte:

Sono incappucciati, come tutti i criminali e i vigliacchi che si vergognano del crimine che consumano. Quelli che festeggiano l’Alta felicità con bombe carta e pietre contro la polizia, a cui non mi stancherò mai di rinnovare la solidarietà e la gratitudine mia e dei piemontesi perbene, sono delinquenti a cui non importa un fico secco che si faccia o non si faccia la Tav. Il punto vero è questo. Forse è rimasta soltanto Chiara Appendino, per ragioni più interne al M5S che per altro, a credere che la Tav non si farà o potrà essere bloccata. Tutti, compresi gli sfasciacarrozze incappucciati, sanno che la Tav andrà avanti in Italia come sta procedendo negli altri 12 Paesi interessati al progetto. Perché allora gli assalti contro le forze dell’ordine nei cantieri di San Didero e Chiomonte? Per fedeltà alla logica no global, la stessa che accomuna le ultime due generazioni in un disegno di rifiuto del progresso. Ora è tempo per tutte le forze politiche di esprimere una condanna forte e netta contro queste bande di delinquenti che usano pietre e bombe carte come unici argomenti.

IL TORINESE