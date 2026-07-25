Alta felicità, Forza Italia: “Questo è il festival della violenza”

ROSSO E FONTANA

«Ogni estate va in scena lo stesso macabro copione: assalti ai cantieri, aggressioni alle Forze dell’Ordine, devastazioni e disordini.

Togliamo il velo dell’ipocrisia e della connivenza: altro che “Festival dell’Alta Felicità”, questo è il festival della violenza».

Lo dichiarano il senatore Roberto Rosso e Marco Fontana, rispettivamente segretario provinciale e segretario cittadino di Forza Italia Torino, che proseguono:

«Non si tratta di episodi isolati, ma di una violenza organizzata e annunciata, con il cantiere Tav trasformato ogni anno nel bersaglio di chi rifiuta la democrazia e sceglie la distruzione. Gli organizzatori non possono continuare a lavarsene le mani: le prese di distanza a posteriori non bastano quando una manifestazione diventa sistematicamente il punto di ritrovo di frange estremiste che assaltano un’infrastruttura strategica e attaccano gli agenti.

La nostra piena solidarietà va alle donne e agli uomini in divisa che difendono la legalità, la sicurezza dei cittadini e un’opera fondamentale per il Piemonte, l’Italia e l’Europa. I lavori andranno avanti e chi pensa di fermare il progresso con la forza è destinato a fallire.

Con il Decreto Sicurezza lo Stato ha scelto la linea della massima fermezza: chi sceglie lo scontro troverà istituzioni determinate a far rispettare la legge e a difendere le infrastrutture strategiche e i diritti cittadini perbene», concludono Rosso e Fontana.

IL TORINESE