Centauro cade dalla moto e muore

Un motociclista di 54 anni, diLivorno Ferraris (Vercelli), è morto in un incidente stradale avvenuto sulle strade del paese. L’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo ed è caduto sbattendo  a terra, all’altezza di uno spartitraffico con cartelloni stradali.Soccorso in codice rosso è’ stato trasportato dall’ambulanza di Santhià all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, dove è deceduto.

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