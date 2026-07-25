Un motociclista di 54 anni, diLivorno Ferraris (Vercelli), è morto in un incidente stradale avvenuto sulle strade del paese. L’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo ed è caduto sbattendo a terra, all’altezza di uno spartitraffico con cartelloni stradali.Soccorso in codice rosso è’ stato trasportato dall’ambulanza di Santhià all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, dove è deceduto.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Centauro cade dalla moto e muore
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