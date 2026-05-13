Le minoranze: “Lega fa saltare commissione su piano territoriale e trasporto taxi e ncc”

PD AVS e M5S: “Le tensioni della maggioranza non possono ricadere sui piemontesi”.

“Questa mattina all’ordine del giorno della commissione Trasporti c’erano le prime determinazioni di due importanti provvedimenti, l’aggiornamento del piano territoriale regionale, che definisce gli indirizzi di pianificazione del territorio e, soprattutto, le modifiche alla legge regionale sul trasporto pubblico non di linea, taxi e noleggio con conducente.

In particolare quest’ ultimo è un provvedimento, molto atteso dalle associazioni di categoria, che fa chiarezza su alcune delimitazioni territoriali e sulle disposizioni di legge.

Ma non è stato possibile aprire i lavori della commissione in quanto nessun componente del gruppo della Lega si è presentato a palazzo Lascaris. Non è la prima volta che la maggioranza diserta i lavori delle commissioni impedendo di fatto il regolare svolgimento dell’ attività legislativa.

Riteniamo grave che i dissidi interni alla maggioranza di centrodestra ricadano sugli iter amministrativi e legislativi di provvedimenti attesi dal territorio”.

Nadia Conticelli, consigliera PD e vicepresidente II commissione.

Alberto Avetta consigliere regionale PD

Fabio Isnardi, consigliere regionale PD

Alice Ravinale, presidente gruppo regionale AVS

Alberto Unia, consigliere regionale M5S

Pasquale Coluccio, consigliere regionale M5S

IL TORINESE