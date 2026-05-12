Pallanuoto: a gara 2, Reale Mutua Torino 81 Iren a caccia della promozione

Con la vittoria di tre settimane fa contro il Lavagna la Reale Mutua Torino 81 Iren si aggiudica l’accesso ai play-off, i giallo-blù in sfida in casa contro l’Ischia Marine Club alla Piscina Stadio Monumentale il 20 maggio alle 19:30.

Le parole del tecnico Simone Aversa al termine della sfida che ha portato la società piemontese ai play-off: “Obiettivo raggiunto con molta fatica, partita tosta perché il Lavagna ha giocato con coraggio e agonismo, devo fare i complimenti ai ragazzi perché, durante tutta la stagione, quando le partite diventano “caotiche” non perdono mai la testa e rimangono mentalmente connessi alla partita. Questa è una dote che ci portiamo dietro da qualche anno per le caratteristiche intrinseche dei trascinatori di questa squadra. Questo è un primo passo che ci permette di preparare i play-off nel miglior modo possibile!”.

Per poi continuare: “Ultima considerazione: tutti giocano sempre con noi alla morte, vogliono batterci, ma in questi anni abbiamo dimostrato doti tecniche e caratteriali di alto livello, nonostante siano cambiati alcuni protagonisti in acqua, va dato un grande merito a questi ragazzi, un esempio positivo per i nostri giovani atleti delle giovanili per l’impegno e la costanza con cui approcciano il lavoro durante tutto l’anno!”.

IL TORINESE