Sfonda il finestrino dell’auto e tenta il furto: arrestato

Frantuma il deflettore posteriore dell’auto, apre la portiera e prova a rubare tutto: arrestato per tentata rapina impropria. È accaduto nei giorni scorsi in strada Settimo, all’altezza di piazza Sofia. Un poliziotto del Commissariato di P.S. ‘Barriera Milano’, impegnato in servizio in borghese, ha notato un soggetto avvicinarsi velocemente a una vettura e iniziare a rovistare all’interno dal vetro lato guida frantumato.

L’intervento è stato immediato e l’agente si è qualificato mostrando il tesserino di polizia. Il malvivente, un ragazzo di 24 anni, cittadino italiano nomade, ha tentato la fuga in direzione Parco Stura, ma è stato raggiunto e bloccato poco dopo. Durante l’operazione, è stato recuperato il frangivetro utilizzato per forzare il veicolo.

Il procedimento è in fase preliminare, per cui l’indagato si considera presunto innocente fino a sentenza definitiva.

VI.G

IL TORINESE