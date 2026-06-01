Annega nel Chisone, ragazzo di 17 anni muore davanti agli amici

Il corpo è stato trovato dopo alcune ore di ricerche. È morto il ragazzo di 17 anni che oggi, 1 giugno, era caduto nel torrente Chisone a San Germano. E’ stato trascinato dalla corrente. Gli amici che erano con lui hanno dato l’allarme dopo avere assistito alla drammatica scena. Erano subito scattate le ricerche dei Vigili del fuoco e del 118, con il nucleo speleo-alpino-fluviale. In volo l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco. Poi il corpo senza vita è stato trovato vicino alla diga.

IL TORINESE