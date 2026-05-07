Go Wine celebra i vitigni autoctoni del Piemonte

Domenica 24 maggio, dalle 11 alle 19 con oltre 90 cantine e 40 vitigni piemontesi

Go Wine presenta l’ottava edizione della Festa del Vino, dedicata ai vitigni autoctoni del Piemonte, in programma domenica 24 maggio prossimo nel centro storico di Alba. Si tratta di un evento di degustazione che rende omaggio alla grande ricchezza del vigneto piemontese, espressa attraverso i vitigni autoctoni raccontati e proposti in assaggio alla presenza diretta dei produttori. La manifestazione si svolgerà lungo l’intera giornata, dalle ore 11 alle ore 19, trasformando Alba in un grande percorso di degustazione dedicato alla biodiversità viticola piemontese.

La Festa del Vino nasce per valorizzare la ricchezza e la diversità del patrimonio ampelografico regionale, e dà vi è a varietà celebri e ad altre più rare che sono state recuperate e rilanciate nel corso degli anni. Si tratterà di un viaggio ideale attraverso 40 vitigni. Nel corso della giornata, saranno presentati 40 vitigni, da quelli più noti come il Nebbiolo, il Barbera, il Dolcetto, l’Arneis e il Timorasso, fino a varietà meno conosciute ma non meno affascinati come il Baratuciat, il Bianver, l’Uvalino, il Bequet, il Caricalasino, il Chatus, il Rossese bianco e molte altre.

Le Cantine incontreranno direttamente il pubblico presso i banchi d’assaggio che animeranno il centro storico albese. Altri vitigni e vini verranno presentati in speciali enoteche tematiche che completeranno il percorso di degustazione, che invita non solo a scoprire i vini, ma a scoprire le storie, la cultura del territorio e il lavoro dietro alle tante produzioni enoiche. Nel segno dell’incontro e del confronto, due enoteche tematiche racconteranno una realtà estera, i vini del Portogallo, e un grande vitigno autoctono italiano come il Vermentino. Il Portogallo è il Paese ospite di questa edizione e vanta una storia antica: è l’11esimo produttore di vini al mondo e regioni come Oporto e Douro rappresentano il 20% del totale della produzione nazionale. Le principali aree viticole del Paese sono rappresentate dal Nord del Vinho Verde, al Sud dell’Alentejo, la regione più grande. In un’enoteca esclusiva verranno presentati molti dei migliori vini portoghesi. Per quanto riguarda l’Italia, la scelta ricadrà su un vitigno tirrenico, il Vermentino. Il 90% di esso, in Italia, proviene dalla Liguria, dalla Toscana e dalla Sardegna. Alcune presenze si registrano in Umbria e nel Lazio. Vi sarà una selezione di etichette che racconterà la sua presenza in diverse regioni.

Sono previste alcune masterclass, che toccheranno alcuni temi quali la celebrazione della ricorrenza dei 60 anni dal riconoscimento delle prime DOC in Italia, ponendo attenzione sui vini del Portogallo, ospite dell’evento. Verrà anche rivolto un focus alla Nascetta del Comune di Navello, approfondendo le caratteristiche di questo originale bianco di Langa.

Info: Alba, centro storico – domenica 24 maggio, ore 11-19 – costi e modalità di partecipazione: pubblico 18 euro – soci 15 euro – acquisto online della degustazione prevede una riduzione del costo d’ingresso: pubblico 15 euro – soci Go Wine 13 euro – degustazione al banco d’assaggio: pubblico 18 euro – soci Go Wine 15 euro.

Mara Martellotta

IL TORINESE