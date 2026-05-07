Nuova trasferta al torinese “Circolo dei lettori e delle lettrici” del “Festival” biellese. Ospite internazionale, la scrittrice francese Audrey Millet

Sabato 9 maggio

Tema della prossima edizione, la settima: “Geografia dell’amicizia”. Con l’onere, non da poco, di tale dialogante traiettoria, gioca d’anticipo a Torino il Festival biellese di “Contemporanea. Parole e storie di donne”, progetto di “BI-BOx”-APS”, a cura di Irene Finiguerra, Barbara Masoni, Stefania Biamonti, Laura Colmegna, Patrizia Bellardone e Mariangela Rossetto.

L’appuntamento, in anteprima, è infatti sotto la Mole, in collaborazione con “Fondazione Circolo dei lettori”, in via Bogino 9, a partire dalle 15 (ultimo appuntamento alle 18,45) del prossimo sabato 9 maggio.

Di grande interesse, i nomi degli ospiti che si alterneranno nel corso del pomeriggio, indagando il tema dell’“amicizia” nelle sue diverse forme; amicizia intesa come “spazio affettivo e culturale capace di attraversare generi, generazioni e differenze, mettendo in relazione individui, esperienze e visioni”. Riflessioni, intriganti e complesse, che sono solo l’inizio di un percorso che culminerà nell’appuntamento (quello ufficiale) al Festival, che si terrà a Biella, dal 24 al 27 settembre.

Al “Circolo” di via Bogino, a Torino, il pomeriggio di sabato inizia con Eliana Di Caro (giornalista al “Sole 24 Ore – Cultura”) e Cristiana di San Marzano (membro del Gruppo “Giornaliste-Scrittrici Controparola”) a partire, in conversazione con Patrizia Bellardone, dal loro “Amiche. Undici storie di legami e sorellanza” (Il Mulino, 2025), in cui narrano undici esempi di amicizie profonde e intellettuali, evidenziando il ruolo della sorellanza nella Resistenza, politica, cultura e arte. A seguire, l’incontro con Audrey Millet, autrice e attivista francese che presenta per la prima volta a Torino “La trama del lusso” (Add editore, 2026), un’inchiesta sull’industria della moda, “tra capitalismo dei corpi e criminalità”, che si sviluppa a partire dall’incontro tra la ricercatrice francese e Abdoul, un giovane sarto ivoriano. Il saggio ha vinto il Premio “Mare Nostrum 2024 – sezione ‘Storia e Geopolitica’” e ci invita a riflettere sul mondo dei diritti (troppo abusati) delle lavoratrici e dei lavoratori del mondo del “tessile”. In dialogo con Millet, Mariangela Rossetto.

Spazio anche alla “poesia”, con la napoletana Carmen Gallo ed il suo “Procne Machine” (Einaudi, 2026), dove la poetessa racconta il lungo viaggio di due sorelle “dal passato del mito a un presente su cui si allungano ombre di violenza che minacciano corpi e voci”. L’opera fa parte della dozzina finalista del Premio “Strega Poesia 2026” e il titolo fa riferimento al “mito classico” (dalle “Metamorfosi” di Ovidio) di Procne (trasformata in rondine) e Filomela (trasformata in usignolo); mito riletto in chiave ipercontemporanea, immaginando le trasformazioni legate ad una sorta di “macchina-trappola” dagli effetti terrifici e spietatamente minacciosi. A leggere le poesie sarà Rosangela Fontanella dell’Associazione “VocidiDONNE”.

Infine, dopo l’intervento “Piccolo Atlante di amicizie possibili”, a cura della Biblioteca del “Liceo del Cossatese” e “Valle Strona” (Biella), l’ultima parte del pomeriggio sarà dedicata al “romanzo”, con due libri presentati a Torino per la prima volta.

“La costellazione del pesce” (Solferino, 2026), il primo, è il romanzo d’esordio con cui la savonese Valentina Fornelli ha vinto “Letterafutura 2025”, la “fellowship” letteraria nazionale (organizzata dall’Associazione “Mia” in collaborazione con la casa editrice “Solferino”) dedicata alle scrittrici esordienti, premiate “per l’originalità dello sguardo, per la voce nuova che portano nella narrativa italiana, e per la capacità di costruire mondi in cui il futuro è già cominciato”.

L’evento conclusivo (ore 18,45) vede in dialogo lo scrittore partenopeo (oggi residente a Venezia) Gianni Montieri e la scrittrice milanese, torinese d’adozione, Giusi Marchetta intorno al romanzo “Brava Giulia” (Nottetempo, 2026), opera postuma della scrittrice e poetessa, nonché fotografa e docente all’Università “Ca’ Foscari” a Venezia, Anna Toscano, scomparsa un anno fa nel dicembre del 2025: una storia ambientata fra Venezia e Londra, in cui l’autrice indaga le dinamiche famigliari “con uno sguardo compassionevole e una scrittura empatica e elegante”.

Gli eventi in programma sono gratuiti e a ingresso libero.

Per info:”Circolo dei Lettori”, via Bogino 9, Torino; tel. 011/8904401 o www.contemporanea-festival.com

Gianni Milani

Nelle foto: Audrey Millet, Carmen Gallo e Anna Toscano

IL TORINESE