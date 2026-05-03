Il “pirandellismo” non invade il “Berretto”, Silvio Orlando come Ciampa

Per la stagione dello Stabile, al Carignano sino al 10 maggio

Arrivato quasi ai settanta, Silvio Orlando – eccezionale attore con tre David di Donatello e altrettanti Nastri d’argento alle spalle, una veneziana Coppa Volpi meritatissima per “Il papà di Giovanna” di Pupi Avati, una carriera teatrale iniziata con “Comedians” di Salvatores sino a proporre come recenti titoli ”Ciarlatani” di Pablo Ramòn e “La vita davanti a sé” di Romain Gary – incontra per la prima volta Pirandello con “Il berretto a sonagli” e s’affida alla regia di Andrea Baracco, produzione Cardellino srl con gli Stabili dell’Umbria e di Bolzano, a Torino per la stagione dello Stabile torinese sino al 10 maggio al Carignano.

Il testo approntato per il palcoscenico (del 1917) è stato tratto dall’autore siciliano da due delle sue “Novelle per un anno”, “La verità “ e “Certi obblighi”, entrambe datate 1912. Testo che destò attriti e tensioni tra Pirandello e Angelo Musco, primo destinatario, intestardito nel voler far prevalere gli aspetti comici della vicenda, mentre dall’altra parte si voleva mantenere in primo piano la descrizione di una società e la tragedia di una verità mercificata. Poco ci spaventa che Baracco abbia, con lo scenografo Roberto Crea, stravolto il “salotto in casa Fiorica riccamente addobbato all’uso provinciale”, com’è stato obbligo di passate edizioni, come, ormai oggi, a centodieci anni dalla nascita, sarebbe strano non vedere gli abiti attuali di Marta Crisolini Malatesta, con quel rosso della Saracena che suona sfacciato tra tutti: ma innegabilmente ogni cosa si svolgerà fuori dal tempo e dal luogo, tutto suonerà indecifrabile e freddo e asettico, un freddo ambiente più vicino a una sala d’aspetto di una clinica signorile con annesso acquario da cui lasciar trasparire ogni controcanto possibile. Un ambiente di cui, prima che appaia, abbiamo visto un avamposto, a sipario rosso chiuso, tra mormorii più o meno percepibili, brandelli di rumori cittadini, sospiri con la suddetta Saracena a guardare misteriosamente il pubblico e a sciogliersi i capelli altrettanto rossi, mentre la serva Fana ha tempo d’occhieggiare pure lei. Non ci importa neppure che il ritratto del protagonista, racchiuso in una lingua didascalia, sia rispettato, se Ciampa porti i baffi oppure no, come poco ci spaventa, ormai oggi, leggere in locandina di una “revisione linguistica” a opera di Letizia Russo e del regista, ben sapendo che già Eduardo ne concepì un’edizione nel lontanissimo 1936 guardando alla lingua napoletana. Qui abbiamo un’edizione professionalmente corretta ma altresì “anonima”, per la gran voglia e la gran fretta – seguendo le parole di Sciascia – di “liberare Pirandello da tutte le incrostazioni filosofiche e pseudofilosofiche, da tutte le etichette concettuali, in una parola del pirandellismo. Restituire all’opera pirandelliana quella verità e libertà, quella effervescenza fantastica, che oggettivamente possiede”.

Dove nemmeno ci si dovrebbe impegnare, alla luce di quella effervescenza, a racchiudere in 90’, a rotta di collo, facendola rotolare giù per le scale, la vicenda del povero Ciampa, “strapieno di tragica umanità, non vivo ma arcivivo”, pianamente loico e meditabondo parola dopo parola, filosofeggiante della sua tranquilla quotidianità, al riparo di ogni sua pausa nell’esposizione di fatti e conseguenze. Che gli viene tellurizzata, questa sua benedetta quotidianità, dal comportamento di donna Beatrice, consorte tradita, lei ne è sicura, del cavalier Fiorica, di cui Ciampa è l’umile scrivano. Lei sa e io conosco, ma ogni cosa va richiusa dentro le mura domestiche e lì rimanervi. Finché Beatrice sprigiona il vaso di Pandora e ogni vipera se ne esce fuori, inondando una doppia famiglia e una intera città soprattutto, sino a decretare un probabilissimo scandalo che va immediatamente soffocato. La paura del ridicolo, l’abitudine del protagonista a mettere le mani avanti, sempre e per ogni cosa, quell’iniziare a vedersi sacrificabile (“che significa che io sono più che di famiglia…, sissignora, per la devozione… e lei rincalza “per la devozione e per tutto!”), quel constatare che “lo strumento è scordato” e che “la corda civile”, quella della società, quella delle convenienze, quella del saper stare al mondo, va subito rimessa a posto. Con questa ci sono “la corda seria” e “la corda pazza”, ecco, si darà la carica a quest’ultima, a Beatrice non resterà, non potendosi zittire i mormorii che già circolano, non potendo neppur più contare sugli appoggi dei notabili e del delegato Spanò, non valendo nulla il verbale e la sua testimonianza con cui s’andrebbe tutti quanti tranquilli, che “mostrarsi” pazza, l’esserlo con quei tanti “beee…!” ripetuti in faccia all’uno e all’altro, via per la strada del manicomio (tre mesi almeno finché non si saranno calmate le acque, una vacanza; “La villeggiatura” avrebbe intitolato Marco Leto il suo film del ’73: ecco, qualcosa di simile). Mantenendoci tutti ben stretto quel “pirandellismo” da cui si voleva scappare, da quell’intreccio di maschere e finzioni, da quella benpensante realtà dentro cui ancora oggi ci troviamo immersi. Mentre Ciampa “si butta a sedere su una seggiola in mezzo alla scena, scoppiando in un’orribile risata” che qui si fa anonima come molta parte della messinscena, laddove gli antichi “di rabbia, di selvaggio piacere e di disperazione” lasciano il posto a un rantolo che allo scrivano si soffoca in gola. La rabbia ha preceduto, durante i lunghi ragionamenti finali, la disperazione non la vediamo.

Mentre piace rileggere quel che scriveva Leone de Castris, che di Pirandello s’intendeva: “Il problema della ‘maschera’ è infatti il contenuto del dramma di Ciampa, il colorito e carnoso porta-insegne del gran tema pirandelliano, l’eroe astuto e la vittima sofferente della parte. In lui quel tema s’incentra davvero, diventa umanità e protesta sociale, si vive in tutte le possibili articolazioni della sua tragica e grottesca necessità, come condanna e come difesa, come ridicola esigenza di esterno decoro e drammatico bisogno di una consistenza: e si fa comportamento, ansia vitale, e persino pietosa salvaguardia dei sentimenti più veri, dialettica autentica di passione e ragione, di dolore e di simbolo.”

Resta un’umanità dolente, schierata muta alle spalle del protagonista. Restano quell’inizio inatteso e inconcludente, restato gli abiti femminili a scendere dall’alto, come quegli omini con cappotto nero e bombetta di Magritte, resta il ballo lento tra Beatrice e la Saracena su cui come per il resto continui a chiederti il perché, resta Beatrice che issandosi sullo scranno bianco raggiunge la madre, per sederle accanto e posarle dolcemente il capo sulla spalla, resta tutta questa acidità di Ciampa che mai come adesso da vittima s’è fatto carnefice, aspro, con il pugnale in mano, con sprazzi di nera malvagità. Silvio Orlando è lucidamente teso ma non riesce a sviscerare, con tutta la fregola che Baracco gli ha messo addosso, le tante sospensioni delle sue lunghe tirate. Tra i compagni, eccelle Stefania Medri con la sua Beatrice, vittima sacrificale, tutta tensioni e rabbia e stupori, che credo all’autore di Girgenti non sarebbe affatto spiaciuta.

Elio Rabbione

Le immagini dello spettacolo sono di Leila Pozzo.

IL TORINESE