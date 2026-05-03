Nuovo incidente mortale sulle strade piemontesi. Nello schianto tra una moto e una bici è morto un uomo ad Alice Bel Colle (Alessandria). Il ciclista, un sessantenne, è morto nonostante l’arrivo del 118, e ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Scontro con una moto, morto ciclista
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