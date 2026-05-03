La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

SOMMARIO: Il Cardinale Roberto Repole e l’industria torinese – Al Salone del libro sempre la stessa musica? – La villa della Regina Margherita a Bordighera nelle residenze sabaude? – Lettere

Il Cardinale Roberto Repole e l’industria torinese

Il Cardinale di Torino Roberto Repole che finora era stato meno presente del suo predecessore sui temi del lavoro , ha ritenuto di denunciare il pericolo che Torino finisca di essere la città delle armi dopo essere stata la città delle auto, definizione che ormai appartiene al passato. C’è stato chi illusoriamente ha pensato che il turismo avrebbe potuto colmare il vuoto lasciato dalla Fiat, ma questa ipotesi si è rivelata piuttosto velleitaria perchè la spinta delle Olimpiadi invernali di vent’anni fa non è stata così determinante come qualcuno ha voluto farci credere per tanto tempo. Torino in passato promosse grandi mostre che attivarono la presenza di molti visitatori.

Dopo lo sfascio grillino alla cultura, non si è provveduto a ripristinare quello slancio che fu di Patrizia Asproni quando Fassino era sindaco. E’ vero che Torino è diventata sede di industrie che producono armi, ma è altrettanto vero che non siamo in condizioni di essere schizzinosi perché l’occupazione è in grande calo. Ha ragione il Sindaco Lo Russo nel rispondere al Cardinale che la difesa non è la guerra. Solo la Cgil sposa in toto la tesi del Cardinale . Sarebbe interessante sapere l’opinione, forse scontata, del Sermig di Olivero. Inoltre l’industria aerospaziale ha anche valenze che non si riducono ai fini bellici. Giustamente il dirigente della UIL Cortese evidenzia come un eventuale disarmo unilaterale non sia la via per garantire la pace. Sono vecchi , stantii discorsi di un pacifismo destinato ad essere un’utopia che non credo siano ripresi dal Cardinale. La pace è un valore preminente che oggi sentiamo in modo più pressante del passato, ma lo sviluppo o, meglio, un freno alla decadenza industriale di Torino deve essere un riferimento da non perdere di vista, pensa una crisi ancora peggiore di quella che stiamo vivendo.

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Al Salone del libro sempre la stessa musica?

Avevo sperato con la fine della direzione di Lagioia, lasciato finalmente alla sua creatività letteraria, che il Salone del libro sotto la guida di Annalena Benini, si aprisse ad un vero pluralismo. Non ho i dati completi del programma del prossimo Salone, ma vedendo la pagina pubblicitaria che annuncia l’evento, constato che i nomi degli ospiti citati sono quasi tutti orientati in un certo modo, relegando ad uno sprezzante “altri“ la presenza di interlocutori non considerati degni di entrare nell’ anticipazione pubblicitaria.

Non è un bel modo di iniziare. Anche lo scorso anno la pagina del Salone era più o meno improntata allo stesso criterio. Quel riferimento ad “altri “ è un modo sbagliato di presentare il Salone che per merito delle case editrici avrà sicuramente anche la presenza di scrittori non allineati. Vedremo se i temi divisivi verranno accolti o verranno stroncati. La situazione è molto calda e si può rischiare la censura vista come prevenzione ad eventuali incidenti. La censura preventiva verso uno stand di destra scattò già qualche anno fa in modo del tutto inaccettabile. Io parlai al Salone esibendo il “Trattato sulla tolleranza” di Voltaire. Il clima di intolleranza oggi è evidente a tutti: auguriamoci che non travolga il Salone. Il 25 aprile è finito e il Salone si aprirà a metà maggio ….

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La villa della Regina Margherita a Bordighera nelle residenze sabaude? E’ nata nel clima elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale l’idea di inserire tra le residenze sabaude la villa della Regina Margherita a Bordighera. Certo valorizzerebbe Bordighera che via via ha perso l’attrattiva che ebbe in passato come dimostra proprio la residenza della Regina. E’ un’idea che comunque merita attenzione. Si tratterà di coinvolgere la Regione Liguria e la Regione Piemonte, per poi portare al ministero della cultura un progetto. Ma ci sono anche altre residenze reali fuori dal Piemonte che dovrebbero essere inserite. Credo però che sia difficile farlo, a partire da San Rossore che fu in dotazione alla presidenza della Repubblica fino alla donazione del presidente Scalfaro alla Regione Toscana.

LETTERE scrivere a quaglieni@gmail.com

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Il luminare

Sono stato in una clinica privata a farmi visitare da un luminare molto rinomato. Una delusione! Arrivato con un’ora di ritardo mi ha liquidato in pochi minuti senza neppure scusarsi per il ritardo. Ma la tariffa è stata molto alta. Virgilio Simonetta

Non tutti i luminari nel campo medico sono così, per nostra fortuna. Io ne ho conosciuti di eccezionali a Torino e in Liguria. Il prof. Morino è un chirurgo di fama internazionale, il dott. Conio primario di Gastronterologia al Santa Corona di Pietra Ligure è anche lui di fama internazionale. La loro disponibilità innanzi tutto umana è nota ed apprezzata da tutti i loro pazienti e non solo.

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Pronto soccorso efficiente

Ho avuto bisogno di rivolgermi al Pronto Soccorso del Gradenigo. Ho ricevuto un’assistenza pronta e competente. Ci si lamenta spesso della sanità pubblica, il Gradenigo mi è parso un’eccellenza. Gina Fedeli

In effetti il servizio di Pronto Soccorso è di fondamentale importanza. In alcuni comuni del Savonese, dove il Pronto Soccorso non c’è più, malgrado ci sia un ospedale inaugurato quindici anni fa, il disagio è grande . Questa mancanza soprattutto in estate comporta disfunzioni evidenti perché un vasto territorio deve ruotare attorno ad un solo ospedale. A Torino, in base alle mie esperienze, credo che il servizio di Pronto Soccorso funzioni bene quasi dappertutto.

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25 aprile

Ho letto i suoi tre articoli sul 25 aprile. Non condivido affatto molti dei suoi giudizi perché la Resistenza è l’unica pagina di storia italiana importante. La vera storia d’Italia, come disse Franco Antonicelli, ebbe inizio nel 1945. Gennaro Assale

La storia d’Italia è cosa molto più complessa rispetto a quanto disse Antonicelli che da persona colta e intelligente, nel suo intimo, non credeva ad una interpretazione politica così grossolana . Era un oratore appassionato e volle strappare un applauso in più . In ogni caso va detto che il frutto della Guerra di Liberazione fu la riconquistata libertà di pensare e parlare . Quindi il dissenso è sempre importante e io non cercherò di convincerla .Anzi la ringrazio per la pazienza che ha avuto nel leggermi.

IL TORINESE