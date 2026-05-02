Le foto dei lettori: dalla vetta della torre campanaria

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La splendida immagine, scattata sul campanile del Duomo di Torino,  ci è stata inviata dalla lettrice Tiziana Campiglia.

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