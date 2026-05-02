Oggi il Toro era in gita: l’Udinese vince 2-0

 

A Udine finisce 2-0 per l’Udinese contro il Torino, con i granata mai veramente in partita. Un ko netto, senza appello, che lascia più di qualche rimpianto.
La gara si sblocca nel recupero del primo tempo, quando Ehizibue trova la zampata vincente. Nella ripresa, al 51’, arriva il raddoppio firmato da Kristensen, bravo a svettare di testa su corner battuto da Miller. Un uno-due che spegne definitivamente le ambizioni del Toro di arrivare almeno al pareggio.
La squadra granata fatica a reagire, costruisce poco e non riesce mai a rendersi davvero pericolosa. Dall’altra parte, l’Udinese gestisce e prova anche ad affondare con le giocate di Zaniolo, senza però modificare ulteriormente il risultato.
Ora servono risposte. Le prossime tre partite offrono al Torino l’occasione per riscattarsi: prima il Sassuolo in casa, poi la trasferta di Cagliari e infine un derby che vale molto più dei tre punti. Perché dopo una prova così, rialzarsi non è solo una necessità: è un obbligo.

Enzo Grassano

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