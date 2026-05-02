Colpito da un masso, uomo ricoverato al Cto

Un uomo di 43 anni è rimasto ferito all’Oasi Zegna, nel nel Biellese, colpito da un grosso masso mentre era su un sentiero di trekking. Sono intervenuti l’elisoccorso del 118, un elicottero dei vigili del fuoco e il soccorso alpino. L’escursionista è rimasto incastrato ed è stato estratto dopo un’ora ed è stato trasportato in elicottero al Cto di Torino.

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