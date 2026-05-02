Ieri un ciclista di 73 anni è deceduto investito da un’auto a San Martino Canavese. Nel pomeriggio il 118 di Azienda Zero è intervenuto lungo la strada provinciale 63, dove è avvenuto l’incidente.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Ciclista muore investito da un’auto
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