Visit Piemonte: foto Giorgio Gulmini

Hotel pieni a Torino, ponte del primo maggio di turismo e cultura

IL PONTE DEL 1° MAGGIO 

Maria Luisa Coppa, Ascom Torino: cresce il turismo di ritorno e si consolida la destagionalizzazione. Laura Audi, Fiavet: importanti flussi da tutta Italia, Europa e USA alla ricerca di un viaggio ‘sicuro’. Barbara Sapino, GIA: tour tematici, quartieri meno noti e approfondimenti storici.

 

 « Torino è pronta per un ponte del 1° maggio all’insegna del turismo, con previsiono positive su tutti i fronti: ospitalità, visite guidate e agenzie di viaggio.

«Gli indicatori sono tutti positivi: alberghi pieni, guide turistiche impegnate, agenzie in forte attività e ristoranti prenotati. Torino si conferma una destinazione attrattiva anche in primavera, grazie a un’offerta che sa unire cultura ed enogastronomia, con un livello di qualità elevato. È un segnale importante anche per il commercio: la presenza di visitatori nelle vie della città genera movimento, sostiene negozi, pubblici esercizi e servizi, e rafforza l’immagine di una Torino accogliente, vivace e capace di trasformare il turismo in valore economico diffuso», commenta la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia, Maria Luisa Coppa.

«Gli hotel segnalano tassi di occupazione tra l’80% e l’85%, un dato che conferma il consolidamento della destagionalizzazione. Cresce inoltre il turismo di ritorno: chi ha già visitato la città torna per scoprirne aspetti meno noti, dai quartieri ai percorsi tematici. È una direzione su cui Torino deve continuare a lavorare, perché consente di distribuire meglio i flussi e di portare benefici anche fuori dai percorsi più tradizionali».

Sul fronte dell’intermediazione turistica, si registra una buona dinamica della domanda organizzata. «Il ponte del 1° maggio è positivo per le agenzie di viaggio torinesi – sottolinea Laura Audi, presidente di Fiavet Ascom –, con flussi da tutta Italia, dall’Europa e dagli Stati Uniti. Il Piemonte e Torino sono percepiti come destinazioni sicure. Vediamo una fisiologica flessione dal mercato mediorientale e dall’Estremo Oriente, ma l’instabilità di quelle aree ha indotto le persone ad andare in agenzia e a scegliere un viaggio organizzato, proprio per avere la garanzia di un viaggio sicuro che il “fai-da-te”, in questo momento, potrebbe non garantire».

«È un ponte lungo che ha attirato molti gruppi, famiglie italiane e numerosi stranieri – conferma Barbara Sapino, presidente delle guide turistiche GIA Ascom –. La città è vivace, con molti francesi e americani che, all’itinerario classico, abbinano volentieri food tour e visite alla scoperta dei quartieri. Molto richiesto, ad esempio, è il tour del Liberty in città. Siamo felici di far scoprire ai turisti non solo la zona aulica, ma anche quartieri meno noti e visite di approfondimento sulla storia del territorio».

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